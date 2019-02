Bonisoli,10 mln per museo diffuso design

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Il governo investirà 10 milioni di euro per la promozione di un museo diffuso del design a Milano, che potrà anche avere diverse sedi. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, nel corso della presentazione dell'edizione 2019 del Salone del Mobile. "A Milano non abbiamo una realtà che racconti in modo completo il design e ci stiamo lavorando perché sia una delle realtà top al mondo - ha detto -. Lavoriamo anche con la Triennale. Il governo è pronto a fare il necessario per rendere possibile questo progetto e quindi stiamo mettendo a disposizione 10 milioni di euro. È un segnale concreto dell'interesse che abbiamo per supportare il design".

Il presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri, ha invece annunciato che "prima dell'avvio del Salone del Mobile inaugureremo il Museo del Design italiano alla Triennale, dove ci sarà una parte stabile al piano terra dedicato a questo settore".