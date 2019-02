Bonisoli: Giardino dei Giusti ci sarà

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Credo che il Giardino dei giusti sia una cosa bellissima, doverosa. Io personalmente mi impegno al fatto che Milano abbia un giardino dei giusti". Così il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, ha replicato alle polemiche sullo stop momentaneo ai lavori, arrivato dal Ministero, nel Giardino dei giusti al Monte Stella di Milano.

"Qualche settimana fa - ha spiegato Bonisoli - il Ministero ha avviato la procedura di tutela, non solo dal punto di vista paesaggistico ma anche da quello storico e artistico perché è un monumento alle sofferenze di Milano durante la seconda guerra mondiale. E' giusto che sia tutelato in maniera diversa dal semplice atteggiamento di tutela paesaggistica e per questa ragione gli uffici del Mibac hanno sospeso i lavori fino a lunedì - ha concluso -, quando ci sarà una riunione e verranno discusse alcune varianti di questo progetto che renderanno possibile realizzarlo, senza intaccare il valore storico e simbolico del Monte Stella".