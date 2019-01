Indagini su scritta contro Salvini

"Non sparare a Salve, spara a Salvini". Questa la scritta, seguita dal simbolo anarchico della A cerchiata, comparsa sul muro perimetrale di uno stabile popolare a Milano. Personale della Digos e della polizia scientifica è stato sul posto, in via Voltri in zona Ticinese, per le indagini e i rilievi.

Sull'episodio sta indagando il dipartimento antiterrorismo della Procura milanese, guidato da Alberto Nobili. Da quanto si è saputo, la Digos nelle prossime ore farà avere una relazione e gli atti degli accertamenti agli inquirenti, i quali poi apriranno un fascicolo. E' probabile che nell'inchiesta, che inizialmente verrà aperta a carico di ignoti, possano essere ipotizzati i reati di istigazione a delinquere e imbrattamento.