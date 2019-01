Fontana: 'Bruttissimo clima di violenza'

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "Il bruttissimo clima di violenza contro la Lega, alimentato da chi incapace di un confronto democratico non ha altri argomenti che non siano la denigrazione e l'insulto dell'avversario, trova terreno fertile nei soliti imbecilli impermeabili agli appelli ad abbassare i toni, che oggi a Milano hanno fatto apparire scritte intollerabili nelle quali si invita a sparare a Matteo Salvini". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta le scritte contro Salvini apparse sul muro perimetrale di uno stabile popolare a Milano. "Solo ieri – ricorda Fontana su Facebook – l'ennesimo attentato contro una nostra sede, sempre nel capoluogo lombardo, che segue decine di episodi simili che non possono essere considerati casi isolati ma devono essere fermamente condannati, nei fatti e non solo a parole, smettendola di utilizzare termini vergognosi nei confronti di un ministro che ha la sola colpa di dimostrare che è possibile realizzare quanto viene promesso agli elettori".