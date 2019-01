Emporio Armani, in pelliccia verso Nord

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - C'è voglia di natura nella collezione Emporio Armani per il prossimo inverno, che trasporta gli spettatori della sfilata milanese in "un mondo diverso, del Nord, che nessuno conosce bene, che vediamo - spiega Giorgio Armani - nei film e sui cataloghi e che ha un sapore particolare, più legato alla natura dell'uomo". Una natura animale, che in passerella prende la forma della pelliccia - rigorosamente ecologica - e delle disegnature selvagge ispirate alle impronte e ai manti degli abitanti delle foreste. Tutto nei colori rarefatti dei paesaggi ghiacciati. "Non sei certo obbligato a vivere a Saint Moritz 8 mesi su 12, tolto l'orpello del marsupio - spiega Armani - questo è un modo di vestire sportivo e piacevole per vivere la città". Città cui lo stilista è profondamente legato tanto che - annuncia - la prossima sfilata della sua Giorgio Armani, la prima coed, si terrà nel suo Silos.