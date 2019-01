Moda: il sottile erotismo di N21

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Il tuxedo sottile portato con la canottiera, i pantaloni di popeline vetrificato effetto pelle messi con il pull di mohair a trecce un po' trasparente, la maglia di cashmere super sottile abbinata ai classici calzoni di grisaglia: c'è un erotismo sottile nella collezione N21 per il prossimo inverno, che stamattina ha aperto l'ultima giornata di Milano Moda uomo.

"Mi sono ispirato al film di Fassbinder 'Querelle de Brest', all'ambiguità - racconta Alessandro Dell'Acqua- che nasce dal cameratismo tra uomini". Ed ecco in passerella i cappotti dal taglio maschile, ma in tessuti couture, le maglie di angora a motivi di ancora, le sacche da marinaio, i pull a righe, il Montgomery effetto pelle, i bomber e i parka che si aprono con una zip sulla schiena.