Incendio Milano, prosegue lavoro Vdf

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Proseguono a Milano le operazioni di spegnimento del rogo che ha distrutto un capannone nella periferia nord della città in cui erano state ammassate tonnellate di rifiuti. I Vigili del fuoco lavorano incessantemente al cosiddetto "smassamento" con turni di 4 ore e continui cambi. "Si cerca di accelerare il completo spegnimento - hanno riferito i Vdf - per diminuire l'esposizione della cittadinanza agli odori".

Stamani sono una decina i mezzi dei pompieri sul posto, in via Chiasserini, che operano anche con ventilatori e ragni meccanici per spostare gli ammassi di materiale combusto. "Ogni volta che si sposta qualcosa - spiega un operatore - escono colonne di fumo, è inevitabile, ma è l'unico modo per separare le aree e bagnarle abbastanza da spegnere il fuoco che cova sotto le macerie". Ieri sera e stamattina presto si avvertiva ancora il forte odore di bruciato che ha caratterizzato le preoccupazioni di questi giorni, di più o di meno nelle varie zone della città a seconda dei venti.