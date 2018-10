Incendi: Sala invoca sanzioni esemplari

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Sull'incendio scoppiato a Milano, in un deposito di rifiuti tra il quartiere Bovisasca e quello di Quarto Oggiaro "bisogna sottolineare due fatti. Il primo è che lì i rifiuti non potevano esser stoccati, il secondo è che, non nascondiamoci dietro un dito, l'incendio potrebbe essere doloso e i responsabili vanno identificati e colpiti in modo esemplare perché Milano lo chiede". Lo ha spiegato il sindaco della città, Giuseppe Sala, intervenendo in diretta a Rtl. Per quanto riguarda il fumo e l'odore acre che si è diffuso in molte zone della città "rassicuro i cittadini che per la salute non ci sono problemi - ha concluso -. I tecnici di Arpa se dicono che non c'è pericolo non c'è, non sono degli irresponsabili, anche se in città c'è una puzza brutta".