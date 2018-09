Inge Feltrinelli, aperta camera ardente

(ANSA) - MILANO, 21 SET - È aperta dalle 10 a Milano, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune, la camera ardente di Inge Feltrinelli, ultima regina dell'editoria internazionale scomparsa all'età di 87 anni. All'ingresso della camera ardente un ritratto di Inge la ricorda sorridente, spiccano nella foto in bianco e nero l'arancione della sciarpa e il giallo dello sfondo e la scritta: "i libri sono tutto i libri sono la vita. Seguiremo il suo esempio. È una promessa! Gruppo Feltrinelli". Gli stessi colori, arancione e giallo, scelti per i fiori che ricoprono il feretro e ornano la sala, rose e gerbere. Il ricordo di Inge Feltrinelli è iniziato con un momento privato, al riparo da telecamere e fotografi, in cui amici e parenti l'hanno salutata. Erano presenti, tra gli altri, oltre al figlio Carlo, con i nipoti Giacomo e Giovanni, il sindaco di Milano, Beppe Sala, i giornalisti Gad Lerner e Natalia Aspesi, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, gli scrittori Paolo Rumiz e Marco Missiroli.