Sala: Inge protagonista vita culturale

(ANSA) - MILANO, 20 SET - "Inge Feltrinelli è stata una vera protagonista della vita culturale e sociale della nostra città.

Accolta come solo Milano sa fare, Inge ha condiviso valori, passioni e problemi del nostro essere comunità". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato in un post sulla sua pagina Facebook l'editrice. "Curiosa di temi e dotata di una intima allegria, ci ha dato anche molto assicurandoci una continua visione della vita culturale aperta al mondo - ha concluso -. A me mancherà molto, ci legava una profonda stima ma, soprattutto, un grande affetto".