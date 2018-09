Scuola: hackerato sito Provincia Lodi

(ANSA) - LODI, 20 SET - Il sito della Provincia di Lodi ha subito un attacco di hacker dal gruppo che si definisce 'AnonPlus' che sulla homepage ha asserito di agire per la libertà di informazione e per motivi apparsi farneticanti. Tutto è stato rapidamente rimosso dalla Provincia che ha poi formalizzato regolare denuncia ai carabinieri.

L'azione è stata rivendicata su Twitter dove il gruppo ha scritto che "la Provincia di Lodi dovrebbe prendere provvedimenti verso la Sindaca (Sara Casanova della Lega, ndr) per essere una razzista criminale che se la prende con i bambini". Il riferimento è all'adozione di modifiche al regolamento degli accessi alle prestazioni sociali, e che rende più difficile secondo gli stranieri in particolare islamici accedere alle tariffe agevolate per i figli a scuola, contestato nei giorni scorsi da molti extracomunitari con uno sciopero delle lezioni e una manifestazione davanti a palazzo Broletto.