Scuola: sindaco Lodi, addolorata ma non accetto minacce

ANSA - LODI, 20 SET - "Sono profondamente addolorata, ma non mi fermo e vado avanti lavorando per raggiungere tutti gli obiettivi contenuti nel nostro programma elettorale. Voglio tranquillizzare tutti i cittadini - davvero tantissimi - che mi sostengono e che mi hanno espresso la loro vicinanza, non preoccupatevi: non intendo arretrare di un passo". Così il sindaco di Lodi, Sara Casanova, ha condannato l'attacco hacker al sito della Provincia di Lodi per protesta contro le modifiche al regolamento degli accessi alle prestazioni sociali.

"Abbiamo fatto un regolamento equo e giusto - ha aggiunto - Ci hanno strumentalizzato e io ho raccolto insulti indecorosi e minacce. Oggi si è addirittura arrivati all'hackeraggio del sito della Provincia di Lodi. Ringrazio il presidente della Provincia Francesco Passerini per la solidarietà e per essersi messo in moto immediatamente. Per tutelarmi ho sporto denuncia, perché le nostre decisioni possono essere discusse nell'ambito di un civile dibattito politico, ma non è accettabile la strumentalizzazione e soprattutto non accetto più le minacce e le ingiurie".(ANSA).