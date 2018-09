Assessore, vaccinare bambini è un dovere

(ANSA) - MILANO, 12 SET - "Da medico sono pro vaccini. I bambini, ad eccezione di quelli immunodepressi, che vanno protetti, vanno vaccinati perché i vaccini sono la nostra terapia più sicura e più efficace". Lo ha detto l'assessore regionale all'Istruzione Melania Rizzoli inaugurando con il governatore Attilio Fontana il nuovo anno scolastico all'Istituto comprensivo statale Copernico di Corsico (Milano).

I vaccini "sono l'unico strumento in grado di prevenire malattie che una volta erano mortali e che ora abbiamo debellato. È un dovere verso i nostri figli e verso le nuove generazioni" ha aggiunto Rizzoli.

Sul tema della cattedre scoperte "è una questione che va risolta - ha detto Rizzoli - e che, come Regione, ci siamo impegnati da subito ad affrontare per dare una risposta immediata, affinché tutte le scuole della Lombardia abbiano un preside e un corpo docente all'altezza".

"La conoscenza rende liberi. E libertà significa possibilità di non essere condizionati": è il messaggio agli studenti del governatore Attilio Fontana. Il consiglio che il presidente Fontana ha rivolto ai ragazzi è quello di cercare di "ascoltare gli insegnanti e di crescere nel rapporto con i vostri amici, perché la scuola è una palestra di vita"