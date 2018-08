F1: Fontana, Governo difenda Gp di Monza

(ANSA) - MONZA, 28 AGO - "Il Gp di Monza è un simbolo vincente dell'Italia e della Lombardia, non possiamo permetterci di perdere questa grande manifestazione. La Regione, che per ora ha destinato 15 milioni, continuerà a fare tutto il possibile per difendere il Gp di'Italia a Monza. Il valore del simbolo è più importante di quello del portafoglio". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del Gp di Monza, s'impegna a mantenere in Brianza il Gp d'Italia, augurandosi che le trattative con Liberty Media portino a un rinnovo dell'accordo anche dopo il 2019. "Sono convinto - l'appello di Fontana - che un governo Lega-Cinque Stelle faciliti il buon esito dell'operazione, tanto che domenica credo che ci sarà qualche presenza del governo qui alla gara per dimostrare la vicinanza".