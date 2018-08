F1: Monza, premi podio in vetro Murano

(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - Saranno opere in vetro artistico di Murano i primi che andranno ai primi tre classificati del prossimo Gp di Formula 1 a Monza, domenica 2 settembre. Sono offerti dalla città di Venezia, che quest'anno stringe un gemellaggio tra Gran Premio di Monza e la contemporanea Regata Storica, in canal Grande. I premi, realizzati nelle fornaci dell'isola famosa nel mondo per i vetri, saranno utilizzati per i vincitori di tutte le gare disputate domenica prossima sul circuito di Monza (F1, F2, e Gp3 Series). Quanto al gemellaggio Venezia-Formula Uno sarà celebrato giovedì 30 agosto con la presenza di una Ferrari F1 esposta dapprima in terraferma, in piazza Ferretto a Mestre, e poi in passerella in Canal Grande, fino alla sede del Casinò, a Ca' Vendramin Calergi.