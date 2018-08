Tragedia torrente,bergamasca tra vittime

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Fra le persone morte a causa della piena del torrente Raganello c'è anche Paola Romagnoli, ricercatrice di Bergamo che da anni lavorava come immunologa in Francia deceduta nell'incidente mentre si trovava in Calabria insieme al marito olandese, rimasto ferito.

Dopo la laurea alla Statale, Paola Romagnoli, 55 anni, aveva avuto un'esperienza all'istituto Besta di Milano per poi trasferirsi all'estero: dopo il dottorato, ha lavorato a Basilea, Bethesda negli Stati Uniti e Losanna.

Chiamata al Centro nazionale di ricerche scientifiche in Francia, con il marito ha creato una squadra di lavoro sulla biologia delle cellule regolatorie T, dalla loro produzione nel timo all'uso terapeutico nei trapianti.

Tra i feriti, inoltre, c'è un milanese di 33 anni, ora ricoverato in ospedale.