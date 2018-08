Morti in torrente, cordoglio di Fontana

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha espresso il cordoglio suo e della giunta "alle famiglie delle persone che hanno perso la vita nella piena del torrente Raganello in Calabria".

"Fra di loro - ha ricordato su Facebook - c'era anche Paola Romagnoli, ricercatrice di Bergamo che da anni lavorava come immunologa in Francia. All'uomo di Milano di 33 anni rimasto ferito e ora ricoverato in ospedale auguro una pronta guarigione. Siamo tutti al suo fianco".

"Agosto ha segnato profondamente la Lombardia e la nostra comunità" ha concluso.