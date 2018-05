A settembre Milano ospita la Green Week

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Dal 27 al 30 settembre Milano ospiterà per il terzo anno la Green Week, un fine settimana verde in cui spazi all'aperto pubblici e privati si trasformeranno ingiardini, parchi e aree verdi, non solo pubbliche ma private.

Questa sera all'acquario civico saranno spiegate le modalità per proporre iniziative ed eventi. Una possibilità aperta a imprese, comitati, associazioni ma anche singole persone.

"Dalla Biblioteca degli Alberi, ai parchi di City Life e al Quartiere Adriano, a Milano il verde continua a crescere" ha osservato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran spiegando che nei prossimi anni, con la riqualificazione degli scali ferroviari e di altri interventi gli spazi verdi aumenteranno ancora di più". Tra novembre e aprile sono stati piantati 14.891 alberi, cioè 3.700 in più degli 11.211 bambini nati nel 2017.