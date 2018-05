Milano Food City,raccolte 15,2 ton. cibo

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - E' di 152 quintali di cibo raccolto per solidarietà il bilancio finale di Milano Food City che si è chiusa ieri, più del doppio rispetto al 2016.

In molti si sono pesati durante gli incontri e gli appuntamenti di questa seconda edizione, arrivando al peso che ora sarà donato. Una iniziativa, con l'hashtag piusiamopiudomiano inaugurata dall'arcivescovo Mario Delpini e dal sindaco Giuseppe Sala che si sono pesati nel giorno inaugurale, lo scorso 7 maggio, in piazza XXV aprile.

Banco Alimentare, Caritas, Pane Quotidiano e Croce Rossa che sono fra le associazioni che si occuperanno della distribuzione, mentre la raccolta è stata possibile grazie al contributo di Carrefour, Conad, Gruppo VéGé, Coop, Riso Scotti, Amadori, Consorzio Aidepi, Sogemi e Eataly.