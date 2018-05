Il pranzo del sindaco è a base di nutria

(ANSA) - CREMONA, 5 MAG - Pranzo a base di nutria oggi a Gerre de' Caprioli (Cremona), in riva al Po. Una troupe della trasmissione Rai 'Quelli che dopo il tg', condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, è stata in paese per intervistare i cittadini in merito alla discussa proposta del sindaco Michel Marchi che suggerisce di mangiare il roditore per contribuire a evitarne la proliferazione. La nutria è una specie alloctona, originaria dell'America, che in Europa non ha antagonisti naturali. Crea grossi danni all'agricoltura e, scavando gallerie, mina la stabilità degli argini. Il pranzo a base di nutria a Gerre de' Caprioli si è svolto a casa di una coppia che si è specializzata nella preparazione di piatti di carne del roditore. Dopo aver lasciato la carne a marinare per una notte con limone, chiodo di garofano, rosmarino, pepe e salvia e dopo un'ora e mezza di cottura con birra la pietanza è stata servita.

Ad assaggiarla per primo è stato naturalmente il sindaco Marchi.