Lampione a gas diventa lampada Seletti

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Il vecchio lampione a gas diventa una lampada di design nella collezione Blow nata dalla collaborazione tra Seletti e Studio Job. La 'Cora Lamp' è stata presentata al FuoriSalone insieme alla 'Sexy Boy Lazy Chair' in una serata cui hanno partecipato, tra gli altri, Maurizio Cattelan, Victoria Cabello, Pier Paolo Peroni e Syria.

"Da giovane - racconta Job Smeets - sono sempre stato affascinato da quel supereroe dei fumetti che si allungava verso il lampione a gas per accendersi le sigarette. Giocare con gli stati della materia, spingendo un oggetto ordinario verso il mondo dell'impossibile, è un approccio affascinante per me, che ho voluto riprodurre in questo progetto". Per quanto riguarda la Sexy Boy Lazy Chair, che è una reinterpretazione della classica poltrona reclinabile, invece, "è stata ridisegnata facendola diventare sexy".