Industriali Lombardia, Ema sia priorità

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - I principali candidati alla presidenza della Regione si sono confrontati a porte chiuse di fronte agli associati di Confindustria Lombardia, a Milano.

Presenti Attilio Fontana (centrodestra), Giorgio Gori (centrosinistra), Dario Violi (M5S) e Onorio Rosati (LeU). "Ciò che propone Confindustria Lombardia - dice il presidente Marco Bonometti - è una politica per la competitività che porti la Lombardia a confrontarsi stabilmente con le regioni più dinamiche e innovative d'Europa e che impegni il governo regionale a concentrare la sua azione per lo sviluppo del manifatturiero lombardo, quale veicolo fondamentale per la crescita economica e dell'occupazione".

"Ci aspettiamo - dice il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi - che il prossimo governatore della Lombardia si faccia carico del tema Ema, è importante per noi e per l'industria di tutta la filiera delle 'life sciences'. Quindi, questo è uno dei temi prioritari. Il secondo tema prioritario sono le infrastrutture, quelle fisiche e digitali".