Lorenzin, su Ema 'pacco' da Olanda

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - "Non mi sono arresa su Ema.

L'Olanda ci ha dato un 'pacco' e questo è un fatto gravissimo non solo nei confronti dell'Italia, ma di tutti gli altri paesi che hanno partecipato ad una competizione con determinate regole d'ingaggio". Lo ha detto il ministro della Salute e leader di Civica Popolare Beatrice Lorenzin, durante una conferenza stampa a Milano.

"In questo modo - ha aggiunto - ci saranno 11 mesi di vacatio in cui si faranno riunioni importantissime e sulle strategie industriali dentro gli alberghi. Poi si parla di un edificio prefabbricato che costerà di più del progetto originale. Quindi oltre a un ritardo avremo un costo di più del 30 per cento in più che pagheremo noi come agenzie nazionali. Se l'avesse fatto l'Italia - ha concluso il ministro - avrebbero detto che si trattava della 'solita Italietta dei furbi'".

Vicende come quella di Amsterdam su Ema "sviliscono il sentimento europeo e danno fieno in cascina agli anti-europeisti, che su questo prendono i voti", ha concluso.