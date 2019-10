Consiglieri Pd, Erzelli altro fallimento

I consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon, Pippo Rossetti e Valter Ferrando, intervengono sul bando per l'ospedale agli Erzelli andato nuovamente deserto, nonostante la proroga: "E' l'ennesima brutta figura collezionata da questa Giunta regionale", affermano in una nota. "Siamo di fronte alle privatizzazioni più sgangherate della storia - aggiungono -. Meglio così, verrebbe da dire, viste tutte le criticità presenti in quel bando. Ma è chiaro che la notizia della gara andata deserta è molto preoccupante, visto che il ponente genovese ha un estremo bisogno di un nuovo ospedale".

Lunardon, Rossetti e Ferrando stigmatizzano quindi "la mancata realizzazione del Felettino della Spezia, il nuovo Galliera fermo al palo, l'ospedale di Rapallo semivuoto (è operativo un piano su tre), la mancata integrazione Sanremo-Imperia e l'aggiudicazione impugnata dal Tar per la cessione a privati dei nosocomi di Albenga e Cairo oggi conosce una nuova battuta d'arresto".

Quanto agli Erzelli, la realizzazione "sarebbe avvenuta in un contesto a dir poco confuso e assai preoccupante", notano, segnalando tra l'altro il rischio di sovrapposizione con il San Martino sul polo oncologico e cardiologico, secondo i tre consiglieri. Per i tre consiglieri regionali del Pd, comunque, quella degli Erzelli "è un'altra promessa di Toti che viene meno". Più in generale sugli annunci dell'attuale giunta, dicono, quest'anno "non avremo il pareggio di bilancio, le fughe non sono state ridotte, la mobilità passiva non solo non è stata diminuita ma è persino raddoppiata, il personale non è aumentato, ma è diminuito e le case della salute rimangono quelle fatte o programmate dal centrosinistra. La sanità è la cifra del fallimento del centrodestra". "La responsabilità in questa situazione va attribuita ad Alisa e al suo commissario pluriprorogato - perché in quanto pensionato non ha i titoli - Walter Locatelli".(ANSA).