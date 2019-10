M5s, nessuno vuol fare ospedale Erzelli

(ANSA) - GENOVA, 3 OTT - "Nessuno vuole costruire il nuovo ospedale agli Erzelli. Non una ma ben due volte Regione Liguria ha lanciato un bando pubblico di assegnazione per la costruzione della struttura ottenendo un nulla di fatto. Come è possibile che nessuno voglia costruire un importante complesso ospedaliero?". A porsi la domanda è la capogruppo regionale del M5s Alice Salvatore. "Le spiegazioni ci sono: Regione Liguria vuole che aziende private costruiscano un ospedale su un terreno pieno di criticità, mal collegato, con le mura che resterebbero di proprietà della Regione. Quale ente o azienda privata troverebbe conveniente un simile bando? Come pretendere che qualcuno si occupi della costruzione della struttura perdendoci, per quanto Regione sia disposta a cofinanziare cospicuamente la costruzione dell'immobile?". "È questo il problema di Erzelli e del suo ospedale: l'impossibilità di venire al mondo a causa di condizioni poco allettanti, seguendo una logica d'impresa fallimentare e in un contesto dove l'amministrazione regionale non ha ancora saputo trovare soluzioni", spiega Salvatore.