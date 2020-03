Nicola risponde ai tifosi del Genoa su Instagram

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - Chiacchierata su Instagram per il tecnico del Genoa Davide Nicola con i tifosi. Nicola ha trattato molti argomenti, dalla lotta salvezza ("Ci credo ciecamente e lo desidero fortemente. Sono certo che attraverso questo percorso di lavoro intrapreso raggiungeremo ciò che vogliamo"), alla quarantena forzata, sino alla sua idea di calcio: "Mi piace un calcio veloce, propositivo, molto aggressivo. Mi piace costruire da dietro per poter arrivare sulla linea degli attaccanti".

"Una volta arrivato ho detto quale fosse la mia idea di gruppo e di calcio. Si è fatta un'analisi dei giocatori a disposizione e si è deciso di iniziare a lavorare su alcune priorità. Da loro ho imparato molto di più: in qualche modo ci siamo completati" ha spiegato rispondendo a chi chiedeva come avesse trasformato il Genoa in poco tempo.

Poi ha raccontato il suo rapporto con il Genoa e Genova: "Qui a Genova mi sento a casa, è una realtà che mi fa stare bene. Il Genoa da sempre ha rappresentato per me qualcosa di speciale prima da giocatore e oggi da allenatore. E poi io gran parte del percorso scolastico l'ho fatto qui, mia moglie è di Genova e 4 dei miei cinque figli sono nati a Genova". (ANSA).