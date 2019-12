Sanremese vince lo Zecchino d'oro

Rita Longordo, 8 anni, di Sanremo, ha vinto la 62/a edizione dello Zecchino d'oro. Rita ha cantato la canzone 'Acca', un testo di Flavio Careddu e Irene Menna, musicata da Alessandro Visintainer, che parla della lettera più silenziosa, quella meno scritta, ma molto importante. La finale, condotta da Antonella Clerici e Carlo Conti, è stata trasmessa da Rai1 dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Per la piccolo le congratulazioni del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e del suo vice Alessandro Sindoni. "A Rita va un grande abbraccio e i nostri complimenti per questo fantastico risultato. Per la città è un motivo di orgoglio e siamo davvero felici che la piccola Rita abbia realizzato con impegno, entusiasmo e determinazione il suo sogno".