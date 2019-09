Zapata beffa il Genoa in finale thriller

L'Atalanta stoppa le ambizioni del Genoa. Pur senza schiacciare i rossoblù, la squadra di Gasperini vince 2-1 con un finale thriller. L'Atalanta, passata in vantaggio al 19' della ripresa su rigore con Muriel, si fa riprendere al 45' sempre su rigore da Criscito, ma al 49' Zapata gli regala la vittoria. Sul gol partita è apparsa indecisa la difesa. Decisivo sul risultato il duello tra i due Zapata, vinto dal bergamasco che si procura il rigore del vantaggio dopo essere stato atterrato dal cugino (penalty concesso con il Var) e segna il gol partita. Nel primo tempo, il Genoa gioca troppo sulla difensiva, ma nonostante ciò Radu non corre pericoli.

Nella ripresa il Genoa sfiora il gol con Kouamè, poi arriva il vantaggio ospite. L'ingresso di Saponara per Radovanovic porta linfa alla squadra e arriva il pari dopo l'atterramento di Kouamè (prima aveva sfiorato il gol Pinamonti). Poi la distrazione finale e la rete partita di Zapata, ma il Genoa ha giocato alla pari contro una squadra di qualità.