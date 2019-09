Calcio: Gasperini,arbitri si sono scusati per rigore a Genoa

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - "Devo dire e posso farlo perché gli arbitri si sono scusati per l'episodio, che il Var sembra non funzionasse e di questo mi ha informato Luca Percassi (Ad dell'Atalanta, ndr). Mi ha detto che sul rigore loro il Var non ha funzionato. Quindi l'arbitro ha concesso il rigore perché lo ha visto ma ci sono immagini chiarissime con l'avversario nemmeno sfiorato". Duro sfogo di Gian Piero Gasperini al termine della vittoria sul Genoa per il rigore concesso ai rossoblù che ha permesso a Criscito di segnare il momentaneo 1-1.

"Un rigore che poteva cambiare al novantesimo il risultato di una partita che ci ha fatto arrabbiare, perché poteva toglierci due punti importanti", ha detto Gasperini. (ANSA).