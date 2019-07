Genoa: Romero torna dopo visite con Juve

(ANSA) - GENOVA, 9 LUG - A margine della presentazione delle nuove maglie del Genoa l'amministratore delegato, Alessandro Zarbano, ha confermato l'operazione Romero con la Juventus. "Il giocatore probabilmente domani verrà ufficializzato dalla Juventus poi tornerà con noi in prestito e raggiungerà il ritiro". Ma l'operazione Romero non è l'unica in corso per il Grifone che sta sfoltendo la rosa. Lapadula e Rossettini sono diretti a Lecce e l'operazione verrà conclusa a breve. Per l'attaccante sarà un prestito con diritto di riscatto mentre il difensore verrà ceduto in maniera definitiva. In uscita anche un altro difensore, Gunter, che ha sostenuto le visite mediche a Verona dove ritroverà l'ex tecnico rossoblù Juric.