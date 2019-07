Nuove Maglie Genoa in solco tradizione

Ha scelto la tradizione Basic Italia la società a cui fa capo Robe di Kappa, nuovo sponsor tecnico del Genoa per le nuove maglie del Grifone. Le nuove divise della prima squadra, svelate al Galata Museo del Mare alla presenza anche dell'assessore regionale Ilaria Cavo e del vicesindaco Stefano Balleari, sono improntate alla tradizione. "Abbiamo scelto un design semplice e pulito - ha spiegato l'ad Alessandro Boglione - per dare più risalto alla storia del club più antico d'Italia. La "Kombat 2020" (questo il nome ufficiale) evidenzierà di più le trattenute e segue il solco delle maglie che in passato hanno già avuto tanto successo".

"Con Basic Italia abbiamo sottoscritto un accordo di sei anni - ha detto il dg del Genoa Flavio Ricciardella - durante i quali attraverso i vari marchi (Kappa, Superga, Sebago e K.Way) vestirà non solo la prima squadra e lo staff tecnico ma anche il settore giovanile. Stiamo studiando diversi progetti compresa una collaborazione per aprire un futuro Genoa Store in centro".