Salone Nautico, attesi 1.000 espositori

Il Salone Nautico 2019 promette di battere ogni record, superando sia in termini di espositori che di visitatori il risultato eccezionale dell'anno precedente.

"Con i ritocchi del caso se non raggiungiamo i mille espositori li sfioriamo di un soffio (erano stati 951 nel 2018) e ci aspettiamo che anche il dato dei visitatori sarà incrementale (174mila nell'edizione precedente), uno più uno farà 2 e mezzo" risponde con una battuta il direttore commerciale del Salone Alessandro Campagna presentando i numeri della 59ma edizione.

"La macchina organizzativa è in anticipo del 26% rispetto allo scorso e c'è richiesta di un maggior spazio espositivo: nel panorama di yacht e superyacht assistiamo ad un incremento del 28%, con una tendenza maggiore su open e fly; aumenta del 48% la domanda per la vela sia per quanto riguarda gli entry level sia sul top di gamma, la cui dimensione aumenta ancora (fino a 70/80 piedi)", spiega Campagna.

Il sindaco Marco Bucci ha annunciato che a partire dal prossimo anno il Salone potrebbe allargarsi al Porto antico se ci saranno espositori da giustificare questa scelta.