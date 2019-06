Salone Nautico: Toti, sarà rilancio dopo tragedia Morandi

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - "Lo scorso anno ha avuto un numero record di visitatori ed era il Salone che seguiva la grave tragedia del Ponte Morandi, quest'anno è il Salone del rilancio e della ripresa, del rilancio e dell'ottimismo, della volontà di Genova e della Liguria di rinascere". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, partecipando a Milano alla presentazione della 59ma edizione del Salone Nautico. "Veniamo fuori da una tragedia - sottolinea il sindaco Marco Bucci - ma la città ha dimostrato che quando si lavora tutti insieme le cose diventano record. E' un po' come si fa in barca dove non si può scendere o salire come si vuole ma bisogna andare verso un unico obiettivo".

