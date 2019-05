Il Genoa è in vendita, nominato advisor

Il Genoa è ufficialmente in vendita. Con un comunicato emesso in serata la società del presidente Enrico Preziosi ha annunciato l'advisor che seguirà l'eventuale cessione del club. Proprio la nomina di un advisor era una delle condizioni imposte dalla tifoseria che da settimane ha iniziato una durissima contestazione nei confronti del presidente Enrico Preziosi.

"Il Genoa comunica che è stato conferito mandato ad Assietta spa, società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, quale advisor per la cessione della Società.

A supporto del processo di vendita, l'advisor verrà altresì affiancato da un soggetto avente profilo e network internazionali".