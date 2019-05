Samp:Fondo inglese Aquilor tenta Ferrero

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Novità sulla trattativa per la cessione della Sampdoria con il fondo inglese Aquilor che avrebbe proposto al presidente blucerchiato Massimo Ferrero - oltre a 120 milioni per rilevare il club - anche la possibilità di restare in sella per alcuni mesi. E sarebbe sempre Ferrero ad occuparsi della campagna acquisti nel mercato estivo. Una mossa a sorpresa per dare un'accelerata alla trattativa che vede in corsa anche il gruppo guidato da Gianluca Vialli sostenuto dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan che hanno fatto un'offerta intorno ai 90 milioni. Dietro ad Aquilor ci sarebbero investitori arabi che vogliono espandersi anche nel calcio italiano dopo alcune esperienze in Inghilterra.