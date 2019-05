Caprioli in trappole di bracconieri

È stato un passante a notare due giovani caprioli rimasti impigliati in due trappole che bracconieri avevano piazzato nel bosco, a pochi metri dalla strada di Fornola nel comune di Vezzano Ligure (La Spezia). Sono stati i vigili del fuoco della Spezia che, allertati, sono riusciti a liberare uno dei due animali che aveva le corna intrappolate nei lacci. L'animale è stato liberato poi nel bosco. L'altro capriolo all'arrivo dei soccorsi era già morto a causa delle profonde ferite. I carabinieri forestali hanno sequestrato le trappole e indagano per cercare di scoprire chi le abbia piazzate in quel punto.