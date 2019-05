Cucciolo capriolo salvato da Vvf

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - I vigili del fuoco di Genova est sono intervenuti la notte scorsa sulla autostrada A12 in direzione Livorno, poco prima del casello di Recco, per soccorrere un capriolo caduto in un canale di scolo. L'animale è stato individuato da alcuni operai che stavano lavorando nella zona di cantiere. Il capriolo è stato consegnato al soccorso animale per le cure del caso.