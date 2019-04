Genoa crisi profonda, passa il Torino

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Un gol di Ansaldi nel secondo tempo, su un contropiede parito da una palla persa da Veloso al 13', basta al Torino per espugnare il Ferraris rossoblù e continuare a sognare l'Europa. Il Genoa ci ha provato soprattutto nel primo tempo per poi calare nella ripresa. La sconfitta casalinga dell'Empoli però permette ai rossoblù di mantenere cinque punti di vantaggio sul terz'ultimo posto. Ma per Prandelli c'è un solo punto nelle ultime cinque gare e 3 gol in 9 gare e il calendario non mette al sicuro il Genoa: la prossima sfida è in trasferta contro una Spal lanciatissima. E per il Genoa c'è anche un triste precedente: 45 anni fa il Torino vinse al Ferraris in un giorno in cui i tifosi scioperavano e il grifone andò in B. Anche oggi il tifo organizzato ha disertato lo stadio per protestare contro la gestione di Preziosi, il presidente non era allo stadio. La vittoria permette al Torino di toccare l'Europa. Con la sconfitta della Lazio, i granata sono in Europa League e a soli 3 punti dal 4/o posto del Milan, che vale la Champions