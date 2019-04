Prandelli: condizionati da assenza gol

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Classifica sempre più preoccupante per il Genoa che nelle ultime 5 gare ha raccolto un punto nonostante nel primo tempo abbia sfiorato più volte il vantaggio.

"Purtroppo il calcio è questo, fai la partita poi commetti un'ingenuità, prendi gol e diventa tutto complicato". Prandelli è preoccupato. "C'è un'energia strana, particolare. Per far sì che questa squadra possa arrivare alla salvezza dobbiamo trovare la voglia di soffrire. Oggi sono arrabbiato e deluso, ma non coi giocatori. Ci manca un po' di fortuna. Siamo condizionati dal fatto che non riusciamo a segnare". A aiutare il Genoa il successo della Spal ad Empoli. "Ma noi dobbiamo pensare a noi.

Dobbiamo pensare che c'è da lottare sino all'ultima giornata e tutti dobbiamo renderci che questo sarà il nostro destino.

L'attacco? Col rientro di Pandev che ha esperienza e tempi di gioco possiamo recuperare qualità in avanti". Poi una considerazione sulla protesta dei tifosi: "E' come quando vai a casa e non trovi i punti di riferimento. Ci sono mancati".