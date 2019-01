Genoa-Milan, striscioni in città

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Scritte e striscioni che scaldano il clima in vista del match Genoa-Milan di lunedì sono comparsi questa notte allo stadio Luigi Ferraris e in altre parti della città. "Se l'ordine pubblico volete tutelare non dovete provocare", recitava uno striscione all'ingresso della tribuna mentre un altro all'uscita del casello di Genova Nervi: "Avete rotto il ca…lcio". Un altro striscione è comparso in corso Europa: "Lunedì ore 15 la morte del calcio" Infine in corso Saffi in centro città: "Osservatorio incompetente il calcio è della gente". Sempre all'uscita del casello di Nervi è stata anche fatta una scritta di insulti contro la squadra rossonera.

La decisione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive di non riportare il posticipo alle 21 ha provocato critiche a Genova. Non è ancora stata presa una decisione ufficiale e unanime sulla protesta, ma probabilmente una parte dei tifosi resterà fuori dalla gradinata Nord. Altri potrebbero attuare lo sciopero del tifo per la prima parte del match.