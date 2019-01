Tifosi Genoa 'Col Milan fuori da stadio

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - "Noi staremo fuori" dallo stadio.

Lo annuncia la tifoseria organizzata della Gradinata Nord del Genoa che conferma la volontà di disertare la sfida tra Genoa e Milan di lunedì prossimo alle ore 15. "La conferma dell' Osservatorio di mantenere l'incontro alle ore 15 rende la nostra decisione di non entrare allo stadio inevitabile - scrivono i tifosi in una nota ufficiale -. Non può essere scelto un orario del genere, in un giorno lavorativo, per far disputare una partita di calcio".

"Noi siamo per un calcio diverso e lo dimostreremo andando tutti insieme domenica al Pio Signorini alle ore 14, per la rifinitura della squadra, colorandolo della nostra passione e con i nostri colori. Perché per noi la domenica è del pallone ed il lunedì alle 15 deve esserci spazio per altro nella vita" concludono i gruppi della Gradinata Nord, cuore del tifo genoano.