Nuovo incontro tra i legali della Lega e i pm genovesi, per la vicenda del sequestro dei fondi del partito. Negli uffici della procura di Genova gli avvocati Giovanni Ponti e Roberto Zingari hanno incontrato oggi il procuratore aggiunto Francesco Pinto per circa un'ora. "Non stiamo facendo nessuna trattativa, non stiamo vendendo un calciatore", hanno detto i legali all'uscita.