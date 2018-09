Fondi Lega, pm e Gdf in Lussemburgo

Blitz dei magistrati genovesi in Lussemburgo nell'ambito dell'inchiesta sul riciclaggio di una parte dei 49 milioni di euro incassati dalla Lega e frutto della maxi truffa ai danni dello Stato. I pm nei giorni scorsi avevano ottenuto il via libera alla rogatoria internazionale e per due giorni sono stati nel Granducato per sentire un super testimone e acquisire documenti. L'indagine era partita dall'esposto di uno dei revisori contabili, secondo cui una parte di quei 49 mln di euro (circa 10) era finita in un paradiso fiscale all'estero.