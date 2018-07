Punto da calabrone, muore genovese

Un settantenne genovese, in vacanza a Grognardo, un piccolo paese vicino ad Acqui Terme (Alessandria), è morto dopo essere stato punto da un calabrone.

A dare l'allarme familiari e vicini di casa. Giunto sul posto, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte, molto probabilmente a causa di choc anafilattico.

La vittima è Sergio De Felice, 72 anni. L'uomo viveva a Sestri Ponente. L'episodio è accaduto ieri sera De Felice è stato punto vicino ad un occhio mentre era all'interno della casa dove si trovava in vacanza. Nell'abitazione c'era anche la moglie, che ha capito subito la gravità del caso perché in poco tempo ha visto il marito perdere conoscenza. La salma sarà trasferita nella città ligure per i funerali.