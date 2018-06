Comunali: Imperia, il candidato di Toti avanti a Scajola

Il candidato del Modello Toti, Luca Lanteri, è in vantaggio rispetto all'ex ministro Claudio Scajola a Imperia dopo le prime sezioni scrutinate, con il candidato del centrosinistra, l'ex vicesindaco Guido Abbo, che tiene testa ai due candidati di centrodestra in una incertezza in cui basta lo scrutinio di una sezione per ribaltare la situazione.

Il Modello Toti, che tiene insieme Forza Italia, Fratelli d'Italia, Area Popolare e Lega, risulta superato dai candidati di centrodestra che hanno deciso di sfidare la maggioranza che amministra la Regione. Ad Alassio, comune sotto i 15 mila abitanti, è nettamente avanti Marco Melgrati, ex capogruppo in Regione di Forza Italia e per due volte sindaco, che ha corso contro il sindaco uscente Enzo Canepa sostenuto dalla maggioranza Toti.

A Bordighera e in vantaggio netto Vittorio Ingenito, che doveva essere il candidato del centrodestra unito e che invece poi si è visto mettere da parte per confermare il sindaco uscente Giacomo Pallanca.

Ma la candidata del Modello Toti, Cristina Ponzanelli, dopo le prime sezioni scrutinate, è avanti a Sarzana, una delle roccheforti del centrosinistra. Si profila il ballottaggio con il sindaco uscente, il renziano Alessio Cavarra.

A Sestri Levante è sopra il 50% il sindaco uscente Valentina Ghio, del centrosinistra, mentre lo sfidante del centrodestra, sostenuto da tutta la maggioranza Toti, Giampaolo Benedetti è sotto il 40%. Se lo spoglio dovesse essere confermato, Ghio eviterebbe anche il ballottaggio. Crollo dei 5 Stelle, rispetto alle politiche e alle precedenti comunali, che al momento sono sotto il 7%. (ANSA).