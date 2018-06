Comunali: Liguria, affluenza al 60,86%

Nei 20 Comuni chiamati al voto affluenza al 60,86%, in calo rispetto alle precedenti omologhe elezioni, quando la percentuale fu del 62,76.

In provincia di Savona 7 Comuni al voto (Laigueglia, Alassio, Ceriale, Rialto, Carcare, Cengio e Sassello) e affluenza al 62,44%, era stata del 65,56%. Ad Alassio, il centro più importante tra quelli chiamati a rinnovare il Consiglio comunale, affluenza al 62,50% a fronte del 63,72.

In provincia di Genova al voto Montoggio, Camogli e Sestri Levante: affluenza al 56,66% era del 61,47. A Sestri Levante i votanti sono stati il 59,40% contro il 63,17.

In provincia della Spezia tre Comuni al voto: Carro, Portovenere e Sarzana: i votanti sono stati il 63,76% a fronte del 58,13. A Sarzana al voto il 64,40% contro il 57,26.

In provincia di Imperia, 7 Comuni al voto (Vallecrosia, Bordighera, Montalto Carpasio, Imperia, Triora, Cosio di Arroscia e Pieve di Teco), affluenza al 60,80%, era del 63,97. A Imperia queste le percentuali: 62,78 contro 66,41. Gli aventi diritto al voto erano 125.594. Tre i Comuni sopra i 15 mila abitanti dove è previsto il ballottaggio: Imperia, Sestri Levante, Sarzana.

Complessivamente, nei 760 comuni chiamati al voto, l'affluenza è stata del 61,16%, era stata del 67,22%