Operaio cade da tetto, volo di 5 metri

Un operaio è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale san Martino di Genova dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale alla Spezia. L'uomo ha fatto un volo di oltre cinque metri. L'operaio, 58 anni, spezzino, lavora per la Ecoedil di Carrara. L'incidente è avvenuto in un magazzino della Sepor, azienda specializzata in bonifiche ambientali, in località Pianazze. L'uomo era impegnato nella bonifica dall'amianto del tetto del capannone. E' caduto da un lucernario.