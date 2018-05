Operaio cade da secondo piano, è grave

(ANSA) - BORDIGHERA (IMPERIA), 25 MAG - Un operaio è rimasto gravemente ferito, nel pomeriggio, dopo essere caduto dal secondo piano dell'ex Hotel Angst, di via Romana, a Bordighera, dove da pochi mesi sono iniziati i lavori di ristrutturazione e di conversione a residence. Era cosciente, ma ha riportato un politrauma ed è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, unitamente ai vigili del fuoco e ai carabinieri del reparto infortuni sul lavoro dell'Asl 1 Imperiese. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto e non è ancora chiaro se l'uomo si trovasse su una impalcatura (che è ancora in fase di allestimento) o altrove. I militari stanno acquisendo le testimonianze anche degli altri colleghi di lavoro. Il trasferimento è avvenuto a bordo di un elisoccorso proveniente da Cuneo.