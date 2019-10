Rapina in casa, caccia a banda finti ps

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Rapina mercoledì pomeriggio in un'abitazione in via Maria Theodoli, a Ostia. Tre uomini, con accento romano, si sono finti poliziotti mostrando placche e tesserini falsi e sono entrati nell'appartamento dove si trovavano madre e figlio. Dopo aver legato con le fascette il ragazzo di 24 anni hanno tentato di aprire la cassaforte. Il tentativo è andato a vuoto e i tre sono fuggiti via con qualche oggetto trovato in casa. Sul posto i poliziotti del commissariato di Ostia che indagano sulla vicenda. le indagini sono in corso.