Carabiniere ucciso a coltellate a Roma

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Un carabiniere è stato ucciso a Roma nella notte con alcune coltellate mentre era in servizio. E' accaduto in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati. Dalle prime informazione sembra sia stato colpito da un uomo, probabilmente nord africano, bloccato insieme a un altro perché ritenuti responsabili di furto e estorsione. Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, che aveva 35 anni, è stato colpito più volte in varie parti del corpo da 8 coltellate, una all'altezza del cuore. I due malviventi, probabilmente nordafricani, sono ora ricercati. Avevano richiesto cento euro in cambio della restituzione di un borsello rubato.